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Зеленский вручил 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и родным погибших воинов

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  • 8.11.2024, 22:11
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Зеленский вручил 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и родным погибших воинов

Фото.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил сертификаты на получение квартир Героям Украины и членам семей павших воинов, которые удостоены этого звания посмертно.

Об этом информирует пресс-служба президента Украины.

Глава государства вручил 30 сертификатов на жилье: 25 - воинам и родным погибших военнослужащих Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций, Сил территориальной обороны, а также пять — представителям Национальной гвардии и ГСЧС.

Президент Украины подчеркнул, что за время полномасштабной войны тысячи украинцев проявили свои лучшие добродетели, крепкую волю, чрезвычайную отвагу и самоотверженность на поле битвы.

«Украина непременно достигнет своей цели — жить в настоящем мире, иметь свою волю и свое государство. И будущие наши поколения, которые будут жить в таком государстве, всегда будут знать и уважать героев, которые сохранили Украину, ее независимость, жизнь каждого из нас», - отметил Зеленский.

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