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Гауфф победила Соболенко и вышла в финал Итогового турнира WTA

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  • 8.11.2024, 22:14
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Гауфф победила Соболенко и вышла в финал Итогового турнира WTA

Белоруска проиграла сет, в котором дважды вела с брейком.

Третья ракетка мира Коко Гауфф (США) вышла в финал Итогового турнира WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В полуфинале американка в двух сетах переиграла белоруску Арину Соболенко (WTA 1) – 7:6 (7:4), 6:3.

Это была девятая встреча соперниц. Гофф выиграла 5-й очный поединок.

20-летняя Гофф впервые в карьере пробилась в финал WTA Finals. В матче за титул она сыграет против Чжэн Циньвень, которая ранее одолела Барбору Крейчикову.

Коко на групповом этапе стала второй в Оранжевом квартете. Соболенко, в свою очередь, выиграла Зеленую группу.

Призовой фонд турнира, который проходит в Эр-Рияде, превышает $15 млн.

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