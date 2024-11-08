Гауфф победила Соболенко и вышла в финал Итогового турнира WTA

Гауфф победила Соболенко и вышла в финал Итогового турнира WTA1
- 8.11.2024, 22:14
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Белоруска проиграла сет, в котором дважды вела с брейком.
Третья ракетка мира Коко Гауфф (США) вышла в финал Итогового турнира WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В полуфинале американка в двух сетах переиграла белоруску Арину Соболенко (WTA 1) – 7:6 (7:4), 6:3.
Это была девятая встреча соперниц. Гофф выиграла 5-й очный поединок.
20-летняя Гофф впервые в карьере пробилась в финал WTA Finals. В матче за титул она сыграет против Чжэн Циньвень, которая ранее одолела Барбору Крейчикову.
Коко на групповом этапе стала второй в Оранжевом квартете. Соболенко, в свою очередь, выиграла Зеленую группу.
Призовой фонд турнира, который проходит в Эр-Рияде, превышает $15 млн.