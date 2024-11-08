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В городе под Москвой полностью исчез свет

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  • 8.11.2024, 22:37
  • 3,286
В городе под Москвой полностью исчез свет

Света нет ни в домах, ни на улице.

В Звенигороде Московской области вечером 8 ноября полностью исчез свет. В городе произошла авария на подстанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По информации местных жителей, около 20:40 в Звенигороде мгновенно выключилось электричество. Света нет ни в домах, ни на улице. Проблемы наблюдаются и с мобильной связью.

В оперативных службах заявили, что произошла авария на подстанции. Точные причины происшествия выясняются.

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