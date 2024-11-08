Объявлены списки номинантов на премию «Грэмми» 8.11.2024, 23:42

Фаворит – Бейонсе.

В США объявлены списки номинантов на главную премию в области поп-музыки «Грэмми». Ее ежегодно вручает Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS). Награды за 2024 года будут вручаться в 94 категориях.

Лидирует по гонке за призом певица Бейонсе. У неё 11 номинаций в четырех жанровых категориях, в том числе «Альбом года» – за записанный в 2024 году альбом «Ковбой Картер», «Песня года», «Лучшая звукозапись».

По семь номинаций получили рэперы Кендрик Ламар, Post Malone, Charli XCX и певица Билли Айлиш. По шесть – королева американской эстрады Тейлор Свифт, а также «новички» в премиальном списке Чаппел Рон и Сабрина Карпентер.

В списках также и многие другие звёзды: Леди Гага, Бруно Марс, Roan. На звание лучшего нового исполнителя на американской сцене претендуют Бенсон Бун, Сабрина Карпентер, Doechii, Khruangbin, RAYE, Чаппелл Рон, Shaboozey и Тедди Свимс.

Бейонсе выпустила альбом «Ковбой Картер» прошлой весной. По мнению критиков, он осмысливает недооцененное наследие афроамериканской музыки и её вклад в музыкальную культуру США. Это первый альбом, записанный афроамериканской женщиной, который вышел на первые места в национальных чартах. На звание песни года претендует композиция с этого альбома «Texas Hold 'Em».

Церемония вручения «Грэмми» пройдёт 2 февраля 2025 года в Лос-Анжелесе.

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