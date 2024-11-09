Мировые цены на продовольствие в октябре достигли 18-месячного максимума 9.11.2024, 5:09

Цены выросли на все категории продуктов, кроме мяса.

Мировые цены на продовольствие выросли в октябре до 18-месячного максимума, сообщило агентство Reuters, сославшись на составленный Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) список для отслеживания наиболее торгуемых в мире продовольственных товаров.

В прошлом месяце индекс вырос до 127,4 пункта, что на 2% выше пересмотренного значения в 124,9 пункта в сентябре.

Таким образом, индекс вырос на 5,5% по сравнению с показателем годичной давности и стал максимальным с апреля 2023 года, хотя и оказался на 20,5% ниже рекорда марта 2022 года, достигнутого после вторжения России на Украину.

Цены выросли на все категории, кроме мяса, а цены на растительные масла подскочили более чем на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, чему способствовали опасения по поводу производства пальмового масла, говорится в сообщении ФАО.

Общий индекс продолжил рост с сентября, когда он достиг максимума с июля 2023 года из-за роста цен на сахар.

Сохраняющиеся опасения по поводу перспектив производства в Бразилии на 2024/25 годы способствовали более умеренному росту цен на сахар в октябре, когда они выросли на 2,6%, сообщила ФАО.

Цены на зерновые выросли на 0,8% по сравнению с сентябрем. При этом пшеница подорожала на фоне опасений относительно погодных условий в Северном полушарии и после введения неофициального нижнего предела экспортных цен в России, кукуруза также подорожала, сообщила ФАО.

Цены на молочные продукты выросли почти на 2%, чему способствовали сыр и масло, на которые наблюдался высокий спрос при ограниченном предложении.

Общие цены на мясо снизились на 0,3%. Сильнее всего снизились цены на свинину, а на птицу - на мясо, в отличие от говядины, которая подорожала благодаря росту международного спроса.

Что касается зерновых культур, то в отдельном отчете ФАО снизила прогноз мирового производства зерновых в 2024 году до 2,848 млрд метрических тонн с 2,853 млрд, прогнозировавшихся месяц назад. В результате пересмотра ожидаемый объем производства снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим годом, но остался вторым по величине за всю историю наблюдений.

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