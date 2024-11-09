Погром в Нидерландах: 86 лет назад так начинался Холокост Борис Ложкин

9.11.2024, 8:59

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Фото: Getty Images

Миру пора очнуться.

«Мы подвели еврейскую общину Нидерландов во время Второй мировой войны. Этой ночью мы подвели вас снова», - так отреагировал король Нидерландов на погром, устроенный прошедшей ночью сторонниками ХАМАСа в Амстердаме после футбольного матча между «Аяксом» и «Маккаби».

Это не были «традиционные» стычки футбольных фанатов. Сбивали машинами, избивали, резали ножами и топили в реке евреев именно за то, что они евреи. Около десяти человек до сих пор не выходят на связь.

Все это происходило не в 1938, а в 2024 в центре Европы, за день до годовщины Хрустальной ночи.

86 лет назад так начинался Холокост. Миру пора очнуться.

Борис Ложкин, «Фейсбук»

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