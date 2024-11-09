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Фон дер Ляйен предложила Трампу вытеснить российский газ из ЕС

  • 9.11.2024, 9:26
Фон дер Ляйен предложила Трампу вытеснить российский газ из ЕС

За счет увеличения поставок СПГ из США.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время разговора с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом предложила увеличить поставки в ЕС американского сжиженного природного газа (СПГ) вместо энергоснабжения из РФ.

Об этом сообщает «Голос Америки».

В ходе телефонной беседы Урсулa фон дер Ляйен отметила важность конструктивного взаимодействия между Евросоюзом и Штатами.

«Общие интересы, например, - это одна из тем, которые мы затронули, я бы не сказала, что (мы ее) обсудили, - это... тема СПГ», - рассказала она журналистам в Будапеште о своей беседе с Трампом.

Президент Европейской комиссии отметила, что Европа до сих пор получает «многие СПГ через РФ».

«Почему бы не заменить его американским СПГ, который дешевле для нас и снижает наши цены на энергоносители?» - сказала фон дер Ляйен, и добавила, что этот вопрос можно обсуждать в связи с дефицитом торгового баланса между Штатами и Евросоюзом.

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