Фон дер Ляйен предложила Трампу вытеснить российский газ из ЕС 9.11.2024, 9:26

За счет увеличения поставок СПГ из США.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время разговора с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом предложила увеличить поставки в ЕС американского сжиженного природного газа (СПГ) вместо энергоснабжения из РФ.

Об этом сообщает «Голос Америки».

В ходе телефонной беседы Урсулa фон дер Ляйен отметила важность конструктивного взаимодействия между Евросоюзом и Штатами.

«Общие интересы, например, - это одна из тем, которые мы затронули, я бы не сказала, что (мы ее) обсудили, - это... тема СПГ», - рассказала она журналистам в Будапеште о своей беседе с Трампом.

Президент Европейской комиссии отметила, что Европа до сих пор получает «многие СПГ через РФ».

«Почему бы не заменить его американским СПГ, который дешевле для нас и снижает наши цены на энергоносители?» - сказала фон дер Ляйен, и добавила, что этот вопрос можно обсуждать в связи с дефицитом торгового баланса между Штатами и Евросоюзом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com