Виктор Бабарико встречает день рождения в неизвестности — если он жив 6 9.11.2024, 9:40

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С ним нет абсолютно никакой связи с 25 апреля 2023 года.

Претенденту на пост президента Виктору Бабарико сегодня исполнился 61 год. С ним нет абсолютно никакой связи с 25 апреля 2023 года.

В заключении Виктор Бабарико встречает уже пятый день рождения. Столько же в заложниках держат его сына Эдуарда.

Однако что с ним, где он и даже жив ли, а если жив, то чего от него добиваются изоляцией — никакой информации нет.

Более полутора лет с политиком нет никакой связи.

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