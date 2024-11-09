Виктор Бабарико встречает день рождения в неизвестности — если он жив

Виктор Бабарико встречает день рождения в неизвестности — если он жив6
- 9.11.2024, 9:40
- 3,220
С ним нет абсолютно никакой связи с 25 апреля 2023 года.
Претенденту на пост президента Виктору Бабарико сегодня исполнился 61 год. С ним нет абсолютно никакой связи с 25 апреля 2023 года.
В заключении Виктор Бабарико встречает уже пятый день рождения. Столько же в заложниках держат его сына Эдуарда.
Однако что с ним, где он и даже жив ли, а если жив, то чего от него добиваются изоляцией — никакой информации нет.
Более полутора лет с политиком нет никакой связи.