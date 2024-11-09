Партизаны обнаружили ПВО в Севастополе и обещают россиянам «сюрпризы» 9.11.2024, 9:48

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Оккупанты к такому точно не готовы.

Партизаны фиксируют работу радиолокационной станции «Подлет», которую россияне разместили в районе Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

Захватчики опасаются очередных ударов со стороны Сил обороны и надеются, что эта радиолокационная станция им поможет.

Однако партизаны советуют россиянам не питать особых надежд.

«Несмотря на то, что «Подлет» - это радиолокационная станция кругового обзора, способная обнаруживать воздушные цели на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке, у нас есть «сюрпризы», к которым они точно не готовы…», - говорится в сообщении АТЕШ.

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