Партизаны обнаружили ПВО в Севастополе и обещают россиянам «сюрпризы»
- 9.11.2024, 9:48
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Оккупанты к такому точно не готовы.
Партизаны фиксируют работу радиолокационной станции «Подлет», которую россияне разместили в районе Севастопольской бухты во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».
Захватчики опасаются очередных ударов со стороны Сил обороны и надеются, что эта радиолокационная станция им поможет.
Однако партизаны советуют россиянам не питать особых надежд.
«Несмотря на то, что «Подлет» - это радиолокационная станция кругового обзора, способная обнаруживать воздушные цели на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке, у нас есть «сюрпризы», к которым они точно не готовы…», - говорится в сообщении АТЕШ.