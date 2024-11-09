Симоньян нашла «виновного» в упадке России 1 Телеграм-канал «Сеятель ветра»

9.11.2024, 11:25

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Он «разлагал» страну своими песнями.

Маргарита Симоньян обвинила музыканта Мистера Кредо в том, что он работал на США и специально разлагал своими песнями Россию.

«Все это приходило к нам оттуда. Наркотики - это было модно. Песни вот эти «Хэш Бола Бола» - привела она в пример хит 1997 года HSH-Bola

Интересно, почему Мистер Кредо еще не иноагент? Тучи уже сгущаются

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