«В Кремле растеряны из-за победы Трампа» 9.11.2024, 11:32

Москва ждет ужесточения позиции США.

Дональд Трамп станет следующим президентом Соединенных Штатов Америки и в Кремле очень растеряны из-за этого.

Об этом в интервью «24 Каналу» заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк:

— Перед выборами в России со всех телеканалов кричали, мол, «Трамп придет – порядок наведет». Теперь такое ощущение, что они немного притихли и не понимают, чего же дальше ждать. Они уже склоняются больше к тому, что было бы неплохо, если бы на выборах победила Камала Харрис с очень маленьким отрывом. Тогда начался бы пересчет голосов, различные судебные процедуры. Соответственно, это ввело бы США в определенный хаос, что не позволило бы поддерживать Украину даже в том формате, который есть сейчас.

Это очевидно. Стратегия России – всегда нестабильность, хаос на внутренних политических рынках. Это мы видим и в постсоветских странах, в частности в Молдове, Грузии. Мы же видим, что Россия постоянно поддерживает там этот градус напряжения.

Сейчас на президентских выборах в той же Молдове это не было реализовано до конца, но на парламентских выборах может быть. Потому что, к сожалению, в Молдове продолжают работать пророссийские партии, объединения, медиа и так далее. Там вообще российские сетевые влияния достаточно существенные.

Поэтому для России ключевое – это постоянная нестабильность в тех или иных странах, конфликтность во время избирательной кампании, неготовность одних признавать выборы. Здесь надо отдать должное США – и Джо Байден, и Камала Харрис четко сказали, что они сделают все для того, чтобы была бесконфликтная передача власти. Для демократии это очень круто. С учетом жесткости кампании, то есть противоположных взглядов, которые мы в этой кампании слышали, насколько это было все напряженно.

Так что, безусловно, Россия разочарована, что нет хаоса в США, что там есть устойчивая демократия, которая умеет справляться со своими вызовами в полном объеме. Очевидно, они осознают, что все заявления, которые были накануне выборов – это все не так надо будет воспринимать после того, как Трамп станет президентом. Он будет гораздо глубже анализировать все, что происходит, в частности, в России, в отношениях Россия – Китай, Россия – Глобальный Юг в целом, Россия против Украины в войне и так далее.

Соответственно, исходя из прагматических интересов и бизнес-подхода Трампа к принятию тех или иных решений, здесь может быть совсем другое, чем то, что ожидала Россия. Оно так и будет, кстати. Потому что мы возвращаемся к концепции – кто все-таки является глобальным лидером. Отдать России просто так, незаслуженно то, что они не могут получить – это нонсенс.

Возвращаемся к Трампу с точки зрения российского восприятия. Они сегодня растеряны. Они ожидают и будут ожидать момента, пока не будет четко сформирована администрация – кто есть кто там, кто за какие направления отвечает, какие акценты он будет расставлять. Но я хочу разочаровать Россию.

Вы помните, до начала полномасштабного вторжения было много стран, особенно консервативной, центральной части Европы, не буду называть канцлера тогдашней Германии (Ангела Меркель – «24 Канал»), которая об этом постоянно говорила, мол, «мы сейчас зажмем в дружеских отношениях Россию, они будут заинтересованы в бизнесе и точно не будут заинтересованы в экспансиях» и так далее.

Россия уже захватила Крым на данный момент, провела войну в Грузии, имела плацдарм в Украине, контролировала плацдарм Молдовы, постоянно оскорбляла Эстонию, провоцировала ее и тому подобное. Точно они «не были» заинтересованы в экспансии, они просто «игрались».

Сегодня мы видим переформатирование отношений с Россией со стороны европейских стран, в частности тех, которые поддерживали Россию. Мы точно можем ожидать более жесткого поведения США в отношении России. Они (россияне – «24 Канал») это подсознательно понимают, но продолжают играть. Мол, «за» них кто-то есть. Нет, я не беру такие режимы как Северная Корея. Практически все, даже нейтральные страны, осознают, насколько разрушительной является сегодня стратегия, тактика и поведение России.

Да, есть маленькие локальные конфликты, они всегда были в разных регионах, но эти конфликты были маленькие, региональные. Когда ты это осознаешь, но, с другой стороны, понимаешь, что сегодня ты можешь очень хорошо зарабатывать на России, – к сожалению, ты выбираешь зарабатывать.

Но если в целом сказать, то практически все понимают, что для устойчивых, стабильных отношений в глобальном политическом процессе Россия должна отойти уже. То есть в таком виде она точно не может политически существовать.

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