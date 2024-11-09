Боррель прибыл с визитом в Киев 1 9.11.2024, 12:02

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И заверил в поддержке Украины.

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Киев в рамках своего заключительного визита на этом посту. Он заверил в поддержке Украины.

Об этом он сообщил в социальной сети X. Боррель отметил важность визита для него лично и для отношений между Украиной и Европейским Союзом.

Он добавил, что этот визит является его пятым с начала полномасштабной агрессии России против Украины.

«Я в Киеве для моего 5-го визита с момента полномасштабного вторжения России и последний в качестве Высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности. Поддержка Украины со стороны ЕС была моим личным приоритетом во время моего мандата и будет оставаться на первом месте в порядке дневном ЕС», – написал Боррель.

Ранее стало известно, что Жозеп Боррель планирует посетить Украину. Он хочет до завершения своих полномочий в старом составе Европейской комиссии предоставить дополнительный толчок сотрудничеству между Украиной и ЕС в сфере обороны.

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