Боррель прибыл с визитом в Киев

Боррель прибыл с визитом в Киев1
- 9.11.2024, 12:02
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И заверил в поддержке Украины.
Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Киев в рамках своего заключительного визита на этом посту. Он заверил в поддержке Украины.
Об этом он сообщил в социальной сети X. Боррель отметил важность визита для него лично и для отношений между Украиной и Европейским Союзом.
Он добавил, что этот визит является его пятым с начала полномасштабной агрессии России против Украины.
«Я в Киеве для моего 5-го визита с момента полномасштабного вторжения России и последний в качестве Высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности. Поддержка Украины со стороны ЕС была моим личным приоритетом во время моего мандата и будет оставаться на первом месте в порядке дневном ЕС», – написал Боррель.
Ранее стало известно, что Жозеп Боррель планирует посетить Украину. Он хочет до завершения своих полномочий в старом составе Европейской комиссии предоставить дополнительный толчок сотрудничеству между Украиной и ЕС в сфере обороны.