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Newsweek: Харрис может получить новую должность

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  • 9.11.2024, 12:32
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Newsweek: Харрис может получить новую должность

До изменения баланса сил в Сенате.

Камала Харрис может получить новую должность после поражения на президентских выборах. Она может стать судьей Верховного суда США.

Об этом сообщает Newsweek.

На днях адвокат Бакари Селлерс, который в течение восьми лет выявляется членом Палаты представителей Южной Каролины от Демократической партии, заявил, что 70-летняя либеральная судья Соня Сотомайор может уйти в отставку из Верховного суда из-за проблем со здоровьем. Это позволит президенту Джо Байдену выдвинуть Харрис.

Камала Харрис до избрания сенатором была окружным прокурором Сан-Франциско и генеральным прокурором Калифорнии. Ее назначение на должность судьи без соответствующего опыта было бы необычным, но не беспрецедентным.

Для назначения Харрис президенту Джо Байдену необходимо будет подать ее кандидатуру, а Сенату утвердить. Сейчас у демократов большинство в Сенате - 51 голос против 49 республиканцев.

Однако уже в январе баланс сил изменится, поскольку Республиканская партия на выборах взяла большинство в Сенате.

Если судья Соня Сотомайор уйдет в отставку после смены президента, место в Верховном суде, вероятно, займет консервативный судья. Это может изменить баланс Верховного суда в пользу республиканцев.

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