БПЛА изрешетили военный полигон в Ростовской области РФ

БПЛА изрешетили военный полигон в Ростовской области РФ2
- 9.11.2024, 13:03
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Там дислоцируются российские срочники.
Неизвестный беспилотник в начале ноября атаковал полигон войск страны-агрессора РФ возле города Новочеркасск в Ростовской области, что в 200 километрах от линии фронта в Украине. Фото последствий атаки появились в Сети, пишет Defense Express в субботу, 9 ноября.
Аналитики проанализировали распространенные кадры. Как утверждается, БПЛА атаковал полигон ночью 3 ноября. На фото и видео видно несколько сожженных дотла палаток.
Defense Express предполагает, что полигон мог атаковать дрон с боевой частью с суббоеприпасами в виде небольших шариков, которые могут эффективно уничтожать живую силу. В то же время авторы видео утверждают, что оккупантов в палатках во время атаки не было.
На полигоне под Новочеркасском расположен 102 мотострелковый полк 150-й мотострелковой дивизии РФ (ранее — 33 отдельная мотострелковая бригада). Утверждается, что там дислоцируются российские срочники.
Потери среди оккупантов неизвестны. Представители Сил обороны Украины не комментировали информацию. Defense Express указывает, что полигон в Ростовской области мог быть поражен украинскими дронами с различными боевыми частями.