Видеофакт: Новый украинский корвет «Иван Мазепа» провел стрельбы в море
- 9.11.2024, 14:13
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Они прошли «на отлично»
Украинский корвет «Иван Мазепа», который для ВМС ВСУ достраивается на одной из турецкий верфей, вновь вышел в море на очередные испытания.
Как сообщил командующий украинским Военно-морским флотом Алексей Неижпапа, в этот раз экипаж корабля осуществил артиллерийские стрельбы.
Они прошли «на отлично» - были поражены надводные, воздушные и береговые цели. Как отметил Неижпапа, корабль оснащен современными видами вооружений, что улучшает его боеспособность.
На турецких военных верфях учли замечания украинских моряков и усилили корабль дополнительными системами ПВО, что очень важно в нынешних реалиях.