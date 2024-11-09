Видеофакт: Новый украинский корвет «Иван Мазепа» провел стрельбы в море 9.11.2024, 14:13

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Они прошли «на отлично»

Украинский корвет «Иван Мазепа», который для ВМС ВСУ достраивается на одной из турецкий верфей, вновь вышел в море на очередные испытания.

Как сообщил командующий украинским Военно-морским флотом Алексей Неижпапа, в этот раз экипаж корабля осуществил артиллерийские стрельбы.

Они прошли «на отлично» - были поражены надводные, воздушные и береговые цели. Как отметил Неижпапа, корабль оснащен современными видами вооружений, что улучшает его боеспособность.

На турецких военных верфях учли замечания украинских моряков и усилили корабль дополнительными системами ПВО, что очень важно в нынешних реалиях.

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