закрыть
9 ноября 2024, суббота, 15:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ: США отправляют Украине более 500 ракет-перехватчиков для Patriot и NASAMS

12
  • 9.11.2024, 14:27
  • 1,394
WSJ: США отправляют Украине более 500 ракет-перехватчиков для Patriot и NASAMS

Поставки должны закрыть потребности в средствах ПВО до конца этого года.

США отправляют Украине более 500 ракет-перехватчиков для систем противоракетной обороны Patriot и систем противовоздушной обороны NASAMS.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, ракеты должны прибыть в Украину уже в ближайшие недели.

По словам одного из чиновников, эти поставки должны удовлетворить потребности Украины в средствах ПВО до конца этого года.

Отмечается, что до выборов США намеревались доставить оставшуюся помощь Украине к апрелю. Теперь же администрация Байдена намерена передать Киеву как можно больше военной помощи до января, надеясь таким образом обеспечить Украине более сильную позицию на переговорах и укрепить ее оборону.

Издание отмечает, что сейчас остаются неизрасходованными более 7 миллиардов долларов США, выделенных Пентагону для передачи Украине оружия и боеприпасов из своих запасов, как и более 2 миллиардов долларов США, предназначенных для финансирования долгосрочных контрактов на поставку оборудования Киеву.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа Наталья Радина