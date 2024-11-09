WSJ: США отправляют Украине более 500 ракет-перехватчиков для Patriot и NASAMS

WSJ: США отправляют Украине более 500 ракет-перехватчиков для Patriot и NASAMS12
- 9.11.2024, 14:27
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Поставки должны закрыть потребности в средствах ПВО до конца этого года.
США отправляют Украине более 500 ракет-перехватчиков для систем противоракетной обороны Patriot и систем противовоздушной обороны NASAMS.
Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, ракеты должны прибыть в Украину уже в ближайшие недели.
По словам одного из чиновников, эти поставки должны удовлетворить потребности Украины в средствах ПВО до конца этого года.
Отмечается, что до выборов США намеревались доставить оставшуюся помощь Украине к апрелю. Теперь же администрация Байдена намерена передать Киеву как можно больше военной помощи до января, надеясь таким образом обеспечить Украине более сильную позицию на переговорах и укрепить ее оборону.
Издание отмечает, что сейчас остаются неизрасходованными более 7 миллиардов долларов США, выделенных Пентагону для передачи Украине оружия и боеприпасов из своих запасов, как и более 2 миллиардов долларов США, предназначенных для финансирования долгосрочных контрактов на поставку оборудования Киеву.