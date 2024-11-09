Детали смертельного ДТП под Докшицами: водитель был пьян

Детали смертельного ДТП под Докшицами: водитель был пьян1
- 9.11.2024, 14:35
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В результате ДТП от полученных травм скончался 14-летний подросток.
Водитель ВАЗ во время смертельного ДТП вблизи агрогородка Замосточье Докшицкого района Витебской области был пьян, сообщает пресс-служба Следственного комитета. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 («Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК.
По данным следствия, сегодня ночью 30-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения подвозил компанию из пяти человек. У Замосточья он не справился с управлением, съехал в кювет, где авто опрокинулось.
В результате ДТП от полученных травм скончался 14-летний подросток. Водитель и еще четверо пассажиров (13, 15, 16 и 18 лет) с различными травмами госпитализированы.
На месте работала следственно-оперативная группа.
По информации Минздрава, у всех пострадавших диагностированы сочетанные травмы. Им оказывается необходимая помощь.