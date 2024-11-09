Дроны СБУ поразили химкомбинат в Тульской области, производящий порох и боеприпасы

Дроны СБУ поразили химкомбинат в Тульской области, производящий порох и боеприпасы1
- 9.11.2024, 14:50
Завод принадлежит корпорации «Ростех».
Ночью 9 ноября дроны Службы безопасности Украины и Сил специальных операций добрались до Алексинского химического комбината в Тульской области РФ. Об этом сообщили источники «Фокуса» в СБУ.
Предприятие входит в корпорацию «Ростех» и производит боеприпасы, порох и материалы для военно-промышленного комплекса.
С 21:30 в разных областях РФ объявляли воздушную тревогу из-за пролетов беспилотников, а в 3 часа ночи тульчане начали писать об атаке на химбомбинат, взрывах и движении пожарных машин, которые направлялись к месту возгорания.
«СБУ комплексно отрабатывает по объектам на территории РФ, которые вовлечены в войну в Украине. Поражение складов с оружием, военных аэродромов и предприятий, которые являются частью российского ВПК, снижают способности России терроризировать нашу страну», — сообщил информированный источник в СБУ.