Минчане сделали необычный ремонт в хрущевке в центре 1 9.11.2024, 14:58

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А теперь квартиру продают.

Продолжаем смотреть стильные ремонты, которые минчане делают в советских квартирах. Сегодня на сайте realt.by — хрущевка на Грибоедова с яркими акцентами в интерьере. Рассмотрим ее подробнее.

Эта двухкомнатная квартира находится на третьем этаже панельной шестиэтажки на Грибоедова, 2А. Вот расположение дома на карте:

Площадь квартиры — 46 квадратов. Потолки — 2,54 метра. У нее вот такая планировка:

В квартире обустроена совмещенная кухня-гостиная площадью почти 18 квадратов. Из нее — выход на балкон.

Есть также отдельная спальня с гардеробной и небольшой кабинет.

Санузел в квартире совмещенный. Окна выходят во двор.

Квартира находится в престижном районе в центре Минска. До стелы — 10 минут пешком.

За квартиру просят 117,5 тысячи долларов. Метр выходит по 2554 доллара.

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