Минчане сделали необычный ремонт в хрущевке в центре

Минчане сделали необычный ремонт в хрущевке в центре1
- 9.11.2024, 14:58
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А теперь квартиру продают.
Продолжаем смотреть стильные ремонты, которые минчане делают в советских квартирах. Сегодня на сайте realt.by — хрущевка на Грибоедова с яркими акцентами в интерьере. Рассмотрим ее подробнее.
Эта двухкомнатная квартира находится на третьем этаже панельной шестиэтажки на Грибоедова, 2А. Вот расположение дома на карте:
Площадь квартиры — 46 квадратов. Потолки — 2,54 метра. У нее вот такая планировка:
В квартире обустроена совмещенная кухня-гостиная площадью почти 18 квадратов. Из нее — выход на балкон.
Есть также отдельная спальня с гардеробной и небольшой кабинет.
Санузел в квартире совмещенный. Окна выходят во двор.
Квартира находится в престижном районе в центре Минска. До стелы — 10 минут пешком.
За квартиру просят 117,5 тысячи долларов. Метр выходит по 2554 доллара.