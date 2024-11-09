Люкс из 80-х: обнаружен роскошный Cadillac без пробега 1 9.11.2024, 15:19

Авто 40 лет простояло в гараже.

В США обнаружили купе Cadillac Eldorado 1984 года в новом состоянии. Роскошное авто 40 лет простояло в гараже. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Этот Cadillac Eldorado Biarritz проехал всего 188 км. Его история странная — первый владелец приобрел авто в 1984 году, поставил его в гараж и забыл о нем. Лишь недавно об авто вспомнили и сейчас решили продать за $59 900.

Купе Cadillac Eldorado Biarritz выглядит, будто только что приобретенное в автосалоне. Кузов и салон в идеальном состоянии, а двигатель легко заводится. Эта капсула времени не требует никаких вложений.

Интерьер Cadillac Eldorado отделан кожей и деревом. Авто оснащено инновационной цифровой приборной панелью, также есть климат-контроль, круиз-контроль и электропривод сидений.

Под капотом Cadillac Eldorado Biarritz установлен 4,1-литровый инжекторный V8 мощностью 125 л. с. С 4-ступенчатой автоматической КПП разгон до сотни занимает 13,8 с, а максимальная скорость составляет 170 км/ч.

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