WSJ: На российском нефтяном рынке назревает глобальный передел 9.11.2024, 15:27

«Роснефть» может поглотить «Газпромнефть» и «Лукойл».

В Кремле обсуждают возможность объединения крупнейших нефтяных компаний России в одну мегаструктуру. Речь идет о поглощении «Роснефтью» компаний «Лукойл» и «Газпромнефть», пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

Если сделка состоится, она значительно укрепит контроль Владимира Путина над мировыми энергетическими рынками и военной экономикой России. Объединенная структура может стать второй по объему производства нефти в мире после саудовской Aramco, добывая почти в три раза больше, чем крупнейшая американская компания Exxon Mobil. Это позволит России добиваться выгодных цен от таких покупателей, как Индия и Китай, отмечает издание.

Источники WSJ утверждают, что переговоры по этому вопросу продолжаются уже несколько месяцев, но окончательного решения пока не принято, и не исключено, что планы могут измениться. Однако желание Путина консолидировать нефтегазовый сектор в поддержку военных усилий остается очевидным. Он стремится создать энергетического гиганта, способного конкурировать с Саудовской Аравией, несмотря на то, что спрос на нефть снижается перед лицом более экологичных альтернатив, пишет газета.

Нефть и газ являются основными источниками доходов для российской экономики, формируя около трети федерального бюджета и укрепляя позиции Путина на международной арене. Успех России в поддержании экономической стабильности на фоне западных санкций во многом связан с сильной нефтяной отраслью, подчеркивает WSJ. По словам источников, в Москве надеются, что объединенная компания сможет эффективнее противостоять санкционному давлению Запада, которое затрудняет экспорт, замедляет запуск новых проектов и осложняет процесс финансовых расчетов. Хотя переговоры о слиянии начались в контексте войны в Украине, они также направлены на подготовку России к возможному потеплению экономических отношений с Западом после завершения боевых действий, уточняют собеседники издания.

Впрочем, представители «Роснефти» заявили газете, что данная информация не соответствует действительности. В «Лукойле» сообщили, что ни руководство, ни акционеры компании не обсуждают вопросы слияния. Комментарии от «Газпромнефти» и «Газпрома» получить не удалось, а Кремль сообщил об отсутствии сведений по данному вопросу.

Тем временем доходы российского федерального бюджета от нефтегазовой отрасли в октябре 2024 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Минфина, поступления составили 1,212 трлн рублей, тогда как в октябре 2023 года эта сумма была выше — 1,635 трлн рублей. Основная причина снижения — падение цен на нефть. В октябре налоги исчислялись, исходя из стоимости барреля Urals в $63,57, тогда как год назад цена составляла $83,18, что почти на 30% выше. В результате поступления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) снизились на 200 млрд рублей, а доход от налога на дополнительный доход (НДД) — на 100 млрд рублей по сравнению с прошлым годом.

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