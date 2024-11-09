Белорус приехал в Варшаву с $90, а потом открыл необычный бизнес 7 9.11.2024, 15:35

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Новинка вызвала у поляков нешуточный интерес.

Алексей переехал в Польшу с 90 долларами в кармане. Планов у белоруса не было, но через несколько лет ему удалось запустить бизнес — командную игру лазертаг под открытым небом. Состязание оказалось для польской аудитории в диковинку, но быстро привлекло интерес. Теперь белорус мечтает открыть еще и веревочный городок. MOST поговорил с Алексеем о пути к проекту и планах.

Лазертаг (или лазерный бой) — это командная игра — симуляция боевых действий, в которой игроки стреляют друг в друга с помощью безопасных лазерных бластеров.

Алексей вынужденно покинул Беларусь после событий 2020 года. Вначале молодой человек перебрался в Украину. Но, пробыв во Львове две недели, принял решение уехать в Польшу. Когда Алексей оказался в Варшаве, в кармане оставалось 90 долларов.

— Лучшие планы — на месте разберемся, — шутит он.

За три дня молодой человек нашел работу в автосервисе и проработал там полгода. А когда занялся получением ВНЖ, ушел оттуда и устроился курьером: так оставалось больше времени для решения бюрократических вопросов.

— Курьерка позволяла в какие-то моменты приезжать в ужонд (госорган. — Прим. ред.), чтобы привезти и подписать документы. При этом я мог поддерживать себя в финансовом плане, — объясняет Алексей.

«Лазертаг — мое открытое поле»

В эмиграции белорус понял, что хочет общения и знакомств с новыми людьми. Стал искать, где в Варшаве можно поиграть в лазертаг на открытом пространстве.

— Открыл интернет — а там ничего не было. Были похожие игры вроде пейнтбола, но это все для меня не то. Поэтому я понял, что если никого нет — окей, это мое открытое поле, и я буду здесь развиваться, — вспоминает он.

Но для открытия своего дела нужны были инвестиции. Алексей устроился на завод и иногда брал подработки в автосервисе. Доходы позволяли копить деньги.

В общей сложности для запуска бизнеса требовалось около 10 тысяч долларов. Белорусу удалось собрать почти всю сумму, не хватало только 5 тысяч злотых (1240 долларов) на закупку оборудования — тогда молодой человек взял кредит.

Белорус отмечает, что в Польше можно получить дотации на открытие своего дела. Но, изучив требования, молодой человек понял, что ждать выплат придется довольно долго. Терять время он не хотел, а потому отказался от идеи получить дотации.

— I have no time (нет времени. — Прим. ред.) — мне нужно было все сделать уже завтра.

«Сказал, что знает, какая тяжелая ситуация у нас в Беларуси»

Когда оборудование было закуплено, Алексей столкнулся с новой проблемой — нужна была территория, где можно было бы проводить игры.

— В Варшаве все плотно забито, и найти территорию на лояльных условиях, когда нет большого запаса денег, сложно, — объясняет он.

Тогда белорус связался с одним из руководителей польского клуба. Тот предоставил площадку на своей территории.

— Он мне сказал: «Алексей, не переживай, все нормально — дадим тебе старт». Сказал, что знает, какая тяжелая ситуация у нас в Беларуси, и что мы отличные ребята и к нам есть доверие, — вспоминает белорус.

«Спрашивают, как средь бела дня мы выключим свет»

В июне 2023 года Алексей начал проводить игры. Он заметил, что белорусские и украинские участники предпочитают открытые игры, а вот польская аудитория заказывает лазертаг на корпоративы.

Отличие лазертага, созданного беларусом, в том, что он проводится на свежем воздухе. По словам молодого человека, для поляков это в диковинку.

— Они настолько не знакомы с этим, что приезжают на игру и спрашивают, как средь бела дня мы выключим свет. Здесь привыкли, что лазертаг — это космическая штука с закрытой темной территорией, где сверкают лампочки.

И все же новый формат польской аудитории понравился. Алексей говорит, с игры участники выходят «с горящими глазами».

— Особенно рады родители, когда мероприятие для детей делают. Они удивляются, что ребенок выходит из стрелялки без синяков и царапин.

Взрослые участники после лазертага, как правило, не расходятся, а остаются еще на несколько часов на базе, чтобы поболтать у костра. Алексей уверен, что благодаря его игре образуется комьюнити.

«Американская мечта в Польше чуть-чуть есть»

Лазертаг на свежем воздухе — сезонная игра. Начинается сезон в марте и заканчивается с наступлением холодов. Алексей не уверен, что ему удастся найти помещение на зимний период. Но планов у него много. Например, мечтает открыть веревочный городок.

— Еще миллионером не стал, но польская система позволяет людям развиваться. Американская мечта тут чуть-чуть есть — перспективно, — заключает белорус.

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