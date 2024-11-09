Плохой сигнал для Путина
- 9.11.2024, 15:43
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Трамп получил от Европы интересное предложение.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом предложила ему идею увеличения импорта американского СПГ, чтобы заменить им российский.
«Мы все еще получаем много СПГ через Россию, из России. И почему бы не заменить его американским СПГ, который дешевле и снижает наши цены на энергоносители», — сказала она, передает Bloomberg.
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По словам фон дер Ляйен, СПГ был «одной из тем, которых мы коснулись».
В то же время президент Еврокомиссии отметила, что разговор с Трампом не углублялся в детали по СПГ, и «это то, что мы можем обсудить», — сказала она.
США уже являются крупнейшим европейским поставщиком СПГ, но импорт из России остается на втором месте. В 2024 году Западная Европа уже купила больше СПГ из России, чем за весь 2023 год, согласно данным Bloomberg.