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Плохой сигнал для Путина

  • 9.11.2024, 15:43
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Плохой сигнал для Путина

Трамп получил от Европы интересное предложение.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом предложила ему идею увеличения импорта американского СПГ, чтобы заменить им российский.

«Мы все еще получаем много СПГ через Россию, из России. И почему бы не заменить его американским СПГ, который дешевле и снижает наши цены на энергоносители», — сказала она, передает Bloomberg.

Фон дер Ляйен поздравила Трампа с победой на выборах и обсудила поддержку Украины

По словам фон дер Ляйен, СПГ был «одной из тем, которых мы коснулись».

В то же время президент Еврокомиссии отметила, что разговор с Трампом не углублялся в детали по СПГ, и «это то, что мы можем обсудить», — сказала она.

США уже являются крупнейшим европейским поставщиком СПГ, но импорт из России остается на втором месте. В 2024 году Западная Европа уже купила больше СПГ из России, чем за весь 2023 год, согласно данным Bloomberg.

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