Белорусская группа Irdorath презентовала клип на песню «Vaukalak» 9.11.2024, 16:21

Возвращение к корням.

Белорусская фолк-группа Irdorath выпустила песню «Vaukalak» и клип на нее.

Песню музыканты написали еще в 2020 году, но отложили сначала из-за протестов, а затем из-за ареста за исполнение музыки на маршах.

Клип, как пишет группа, демонстрирует любовь и жертвенность, выходящие за пределы обычной человеческой жизни.

Надежда и Владимира Калач — бывшие политзаключенные. За участие в протестах их осудили на два года колонии.

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