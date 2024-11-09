Украинские БПЛА атаковали более 52 тысяч целей за месяц 9.11.2024, 16:32

Лучше всего себя проявили ударные дроны-бомберы.

За месяц украинские военные атаковали дронами более 52 тысяч целей. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал в «Фейсбуке» о проведении совещания по использованию БПЛА на поле боя. В частности, он пообщался с командирами подразделений беспилотных систем и заслушал доклад командующего Сил беспилотных систем ВСУ полковника Вадима Сухаревского.

Защитники поделились опытом эффективного применения БПЛА, использования дронов-перехватчиков, выполнения задач на большое расстояние при противодействии РЭБ. Отдельно рассмотрели внедрение новейших разработок, подходов и тактик.

«Поблагодарил командиров боевых подразделений беспилотных систем и их подчиненных за стойкость и результативность. Особая благодарность экипажам 414 полка БпС КСВ, 412 батальона БпС СБС, которые демонстрируют высокий уровень профессионализма и эффективности», - написал Сырский.

По его словам, несмотря на сложные погодные условия операторы дронов показывают высокую эффективность. Лучше всего себя проявили ударные дроны-бомберы - было выполнено более 7000 миссий.

Всего в октябре было уничтожено и поражено более 52 тысяч целей противника. Среди них 129 артиллерийских систем, 221 единица вражеского радиооборудования и более 4 тысяч оккупантов.

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