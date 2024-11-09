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У берегов Чили заметили необычное светящееся существо

  • 9.11.2024, 16:59
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У берегов Чили заметили необычное светящееся существо

Оно напоминает инопланетную форму жизни.

Океанографическая экспедиция у берегов Чили зафиксировала уникальный вид биолюминесцентного червя-полихеты, живущего на морском дне на большой глубине. Экспедиция, организованная Институтом океана Шмидта, задействовала робота ROV SuBastian, который позволил ученым снять редкие кадры яркого морского червя, блестящего благодаря белковым структурам, встроенным в его щетинки, пишет New Voice.

Ученые называют это существо «психоделическим» благодаря его светящемуся и переливающемуся виду, напоминающему инопланетные формы жизни.

Полихеты — это обширная и разнообразная группа морских организмов, насчитывающая более 10 000 видов, которые могут быть самых разных цветов, форм и размеров. Как объяснила Карен Осборн, куратор морских беспозвоночных в Смитсоновском музее естественной истории, полихеты играют важную роль в поддержании экосистем морского дна, обеспечивая его кислородом и участвуя в пищевых цепочках. Эти морские черви могут быть как хищниками, так и падальщиками, фильтраторами и симбионтами, что делает их неотъемлемой частью подводной экосистемы, подобно дождевым червям на суше.

Экспедиция Chile Margin 2024 также изучает глубоководные просачивания, в местах, где скопления метана создают уникальные условия для микробов. В таких зонах часто встречаются редкие сообщества, зависящие от химических элементов, выделяющихся из просачиваний и гидротермальных источников, связанных с тектоническими плитами Земли.

Ценность исследований глубоководья не ограничивается изучением самих экосистем: океанские организмы демонстрируют огромный потенциал для создания новых лекарств. Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, морские беспозвоночные способны производить больше противовоспалительных и противораковых веществ, чем любые наземные организмы.

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