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На российском химкомбинате, который поразили дроны ВСУ, прогремел еще один взрыв

  • 9.11.2024, 17:04
На российском химкомбинате, который поразили дроны ВСУ, прогремел еще один взрыв

Загорелись химические вещества.

В результате атаки украинских беспилотников на Алексинский химкомбинат в Тульской области РФ поражен цех по производству пороха, работа производства остановлена.

Об этом заявил собеседник «Украинской правды» в спецслужбах

Детали: По уточненной информации источника, ночью по химкомбинату прилетело не менее 13 беспилотников. Из-за выброса кислот сейчас дымит оранжевым цветом ключевая цель - цех по производству пороха.

В 14:10 по минскому времени на объекте, который поразили дроны СБУ и ССО, зафиксирован дополнительный взрыв - загорелись химические вещества в результате предыдущих попаданий.

«Сам завод остановлен, персонал эвакуирован. Также подтверждено поражение Алексинской ТЭЦ. Повреждена линия электропередачи напряжением 110 кВ», — пишет издание.

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