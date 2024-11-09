На российском химкомбинате, который поразили дроны ВСУ, прогремел еще один взрыв
- 9.11.2024, 17:04
Загорелись химические вещества.
В результате атаки украинских беспилотников на Алексинский химкомбинат в Тульской области РФ поражен цех по производству пороха, работа производства остановлена.
Об этом заявил собеседник «Украинской правды» в спецслужбах
Детали: По уточненной информации источника, ночью по химкомбинату прилетело не менее 13 беспилотников. Из-за выброса кислот сейчас дымит оранжевым цветом ключевая цель - цех по производству пороха.
В 14:10 по минскому времени на объекте, который поразили дроны СБУ и ССО, зафиксирован дополнительный взрыв - загорелись химические вещества в результате предыдущих попаданий.
«Сам завод остановлен, персонал эвакуирован. Также подтверждено поражение Алексинской ТЭЦ. Повреждена линия электропередачи напряжением 110 кВ», — пишет издание.