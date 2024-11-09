Путин учит Путина Михаил Брошин

9.11.2024, 18:14

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Звучит сенсационно?

«Можно сколько угодно обострять, обвинять, осуждать, но сейчас самое главное – прекратить боевые действия немедленно», – заявил Владимир Путин. Звучит сенсационно? Да, если не знать, что российский правитель говорит о ближневосточном конфликте.

А на войну в Украине этот тезис Путина не распространяется. Там он намерен продолжать вторжение до «достижения всех поставленных целей».

То есть Израиль, подвергшийся варварскому нападению 7 октября 2023 года, должен прекратить огонь. «Немедленно». А Россия, которую никто не атаковал, считает себя вправе и дальше терроризировать украинские города и села.

Это даже не двойные стандарты, а какое-то совсем уж запредельное лицемерие.

«За столетия своей истории человечество привыкло, что предельный способ разрешения противоречий – выяснение отношений при помощи силы. Да, такое тоже бывает. Кто сильнее, тот и прав…

Но современный мир комплексный и сложный, он становится всё сложнее и сложнее. Решая какую-то одну проблему, применение силы создаёт, конечно, другие, зачастую ещё более тяжелые».

Кто это сказал? Махатма Ганди? Нет, опять же Владимир Путин. Но тогда какого черта он действует ровно противоположным образом?

Можно сказать, что Путин выступает в роли мудрого учителя. Вот только все эти умные мысли хозяин Кремля почему-то не проецирует на себя. Это аксиомы, но для других. А Россия считает себя выше любых правил и законов.

Но вопиющее расхождение между словами и делами Путина неизбежно приведет к катастрофическим для РФ последствиям. Скажем, закон всемирного притяжения действует даже на тех, кто на себя любимого его не распространяет. Поэтому Россию в будущем ждет жесткая посадка.

Тогда придется вспомнить об уроках Путина, которые сам он не выучил. И разгребать «еще более тяжелые проблемы», порожденные решением выяснить отношения при помощи силы.

Михаил Брошин, «Салiдарнасць»

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