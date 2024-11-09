Инженеры разработали умный пластырь 9.11.2024, 20:51

Он имитирует разные тактильные ощущения.

Инженеры разработали пластырь, который имитирует сложные тактильные ощущения, включая вибрацию, давление и скручивание. Он состоит из гибкой матрицы и 19 миниатюрных приводов, пишет «Нож».

Устройство использует энергию только тогда, когда приводы меняют положение, благодаря чему может работать в течение длительного времени на одном заряде батареи.

Умный пластырь может найти применение в видеоиграх, виртуальной реальности и медицине. Он позволяет заменять другие сенсорные системы тактильной обратной связью, например, помогая людям с нарушениями зрения.

В ходе экспериментов участники, которым завязывали глаза, смогли за короткое время адаптироваться к получению информации об окружающей обстановке при помощи тактильных ощущений.

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