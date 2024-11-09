Инженеры разработали умный пластырь
- 9.11.2024, 20:51
Он имитирует разные тактильные ощущения.
Инженеры разработали пластырь, который имитирует сложные тактильные ощущения, включая вибрацию, давление и скручивание. Он состоит из гибкой матрицы и 19 миниатюрных приводов, пишет «Нож».
Устройство использует энергию только тогда, когда приводы меняют положение, благодаря чему может работать в течение длительного времени на одном заряде батареи.
Умный пластырь может найти применение в видеоиграх, виртуальной реальности и медицине. Он позволяет заменять другие сенсорные системы тактильной обратной связью, например, помогая людям с нарушениями зрения.
В ходе экспериментов участники, которым завязывали глаза, смогли за короткое время адаптироваться к получению информации об окружающей обстановке при помощи тактильных ощущений.