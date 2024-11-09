«Трамп не будет снисходить до мелюзги Лукашенко» 2 9.11.2024, 21:27

2,638

Андрей Санников

Режиму не на что надеяться.

Будут ли США занимать такую же принципиальную политику по отношению к режиму Лукашенко при президенте Дональде Трампе? Такой вопрос сайт Charter97.org задал лидеру гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрею Санникову:

— Думаю, да. Стоит вспомнить, что Трамп продлил санкции против режима Лукашенко, когда был президентом. Трамп — президент самой могущественной страны мира, он может разговаривать с Си Цзиньпином, Путиным, но для мелюзги, которой для США является Лукашенко, он не будет снисходить. Режиму не на что надеяться. Другое дело, что могут активизироваться разные пройдохи, которые подползут к Трампу. Но мы это тоже проходили. На диктатурах мошенники могут временно подзаработать, но это обязательно выйдет им боком.

Пока я не вижу никаких шансов у режима Лукашенко при администрации Трампа. Тем более пагубное для нас, белорусов, долголетие этого режима сделало его понятным, как мешок сгнившей картошки. Ничего хорошего, ни с точки зрения американских интересов, ни с точки зрения Трампа, от этого режима не ожидается.

Вокруг президента Трампа может сложиться неплохая группа исполнителей. Некоторых из них я знаю. Недавно я вернулся из Вашингтона, где с интересом поговорил с политиками о том, чего ожидать от смены власти. Мне кажется, что эти люди, которые предположительно составят костяк администрации Белого дома, внушают доверие.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com