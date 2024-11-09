Оперная певица Маргарита Левчук рассказала, с какой проблемой столкнулась в Украине 9.11.2024, 22:27

Маргарита Левчук

Из-за белорусского паспорта.

Вечером в субботу, 9 ноября, известная оперная певица и блогер Маргарита Левчук, которая сейчас живет в Украине, не выдержала и решила выговориться. «Ва Украіне я ніхто», — эмоционально заявила в TikTok она на фоне воздушной тревоги и рассказала о проблеме, с которой столкнулась ее семья. Они с мужем не могут дать имя своему маленькому сыну. На это нужно разрешение миграции, а его не дают.

Летом Маргарита Левчук рассказала, что вышла замуж. Сейчас она живет в Харькове. Ее супруг — украинец Руслан Корнийко служит в ВСУ. В октябре у пары родился сын. По словам певицы, она бы очень хотела, чтобы ее ребенок был украинцем.

— Здарылася [так], што мы не можам назваць дзіця, таму што нам патрэбен дазвол ад міграцыі. Таму што што? Таму што ў мяне беларускі пашпарт, — сказала Маргарита Левчук, а в это время за ее спиной звучала сирена. — Трэба міграцыі падумаць: можна я буду звацца маці свайго «собственного сына» ці не.

Она напомнила, что не так давно в Украине ее признали угрозой национальной безопасности. В итоге она не может открыть счет, ИП, работать ей тоже нельзя.

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