Politico: Зеленский ведет успешную дипломатическую игру с Трампом 3 1.12.2024, 10:20

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Киев перестроил свою дипломатию.

Дипломатические маневры президента Украины Владимира Зеленского в его отношениях с Дональдом Трампом имеют целью убедиться, что вина за любую неудачную мирную инициативу будет возложена на Владимира Путина, пишет Politico.

В статье отмечается, что выдвижение Трампом кандидатуры Кита Келлога на пост специального посланника по Украине и России до определенного момента «успокаивает Киев». Келлог, сторонник мира через силу, ранее публично утверждал, что любая сделка по прекращению войны должна включать надежные гарантии безопасности для Украины.

«Келлогг - это человек, с которым президент Украины Владимир Зеленский и его окружение могут работать, и украинский лидер уже проворно приспосабливается к изменившейся политике в Вашингтоне - и к меняющейся политической динамике в Европе - демонстрируя готовность сесть за стол переговоров. Именно к этому призывают его американские советники, оставляя Путину возможность быть мистером «Нет», рискуя навлечь на себя гнев Трампа», - пишет Politico.

Как отмечает издание, это демонстрирует последнее интервью Зеленского Sky News, в котором он предположил, что Россия сохранит фактический контроль над Донбассом и Крымом, но при этом Украина будет принята в НАТО.

Остается вопрос, будет ли эта идея Зеленского реализована, ведь вероятность того, что Трамп одобрит членство Украины в НАТО, еще меньше, чем вероятность того, что на это согласился бы Байден. Путин также давал понять, что никогда не согласится на вступление Украины в Альянс.

Однако, возможно, пишет Politico, это заявление Зеленского имело другие цели.

«Похоже, оно было направлено скорее на то, чтобы продемонстрировать готовность рассмотреть различные варианты, при этом украинский лидер дал понять, что хочет работать с Трампом тет-а-тет», - говорится в статье.

Как отмечал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Киев понимает, что ему придется перестраиваться и следить за тем, чтобы не попасть в неприятную ситуацию с Трампом, поэтому Зеленский подчеркивает важность поиска дипломатических решений. Задача Зеленского в отношениях с Трампом - сделать так, чтобы вина за провал любой мирной инициативы легла на Путина, подчеркивает он.

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