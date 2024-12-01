СМИ: В Сирии активизировались проамериканские силы 1.12.2024, 12:42

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Это может повлиять на ход боевых действий.

Через несколько дней активных боевых действий продвижение повстанческих сил в Сирии по трассе Дамаск-Алеппо замедлился. Силы суннитской оппозиции достигли районов, заселенных шиитами и алавитами, сказалась также усталость войск.

Поддерживаемые Ираном асадиты готовятся к контрнаступлению, в то же время в стране активизировались проамериканские силы, готовые дать отпор иранским прокси. Ситуацию в Сирии на утро 1 декабря очертил военный обозреватель основных событий на Ближнем Востоке портала «Милитарный» Urich.

Он констатировал, что в настоящее время движение повстанческих сил к югу по трассе М5 Дамаск-Алеппо замедлилось, назвав это замедление прогнозируемым.

«Это произошло не только по причине выхода повстанцев суннитов в районы, заселенные шиитским и алавитским населением, но и общей усталостью войск. Стремительное продвижение рейдовых групп не было закреплено дополнительными силами, что заставило повстанцев вчера вечером отойти от города Хама и закрепиться на линии фронта Хельфая-Суран 2011-18 годов севернее. Всего в этом секторе сирийские повстанцы за сутки прошли более 43 км», – говорится в материале.

Из города Хама на фоне продвижения повстанцев войска противника в панике бежали. Однако их заменили подразделения асадитов с тяжелой техникой, а режим диктатора Башара Асада заявил, что готовится к контрнаступлению.

«Очевидно, что линия фронта на этом театре некоторое время продержится», – прогнозирует Urich.

Он также считает вероятным продолжение разнонаправленных рейдов сирийской оппозиции с целью увеличения контролируемых ею районов. Тем более что боеспособность асадитов у Алеппо была ослаблена, в частности, благодаря конфликту Израиля с «Хезболлой».

«Ключевым фактором обороны асадитов в районе Алеппо была «Хезболла» и иранские наемники. Первые понесли потери в войне с Израилем, около 2500 убитыми из числа элитных подразделений. Остальные перекинуты на юг Ливана в противостоянии с ЦАХАЛ. Афганистан, Пакистана и Ирака в составе сил аль-Кудс КСИР были передислоцированы ближе к территории Ирака,из-за опасений американо-израильских ударов.

Чтобы добиться успеха, для повстанцев важно не допустить возвращения иранских сил аль-Кудс для усиления асадитов. Остановить их можно в пустынных районах провинции Хомс, где очень мало дорог – в частности, в районе Аль-Сухна, который режим Басада контролирует разве что условно из-за активности групп ИГИЛ. Однако чтобы это сделать, повстанцам необходимо сначала заблокировать трассу 42 Хама-Ракка.

И здесь на помощь могут прийти силы, готовые вступить в противостояние с иранскими прокси.

«Этому процессу могут помочь проамериканские Сирийские Демократические Силы, которые, по сообщениям, готовы начать активные действия против иранских прокси на юго-востоке страны. Говорят, что американская артиллерия, дислоцирована в Коноко, провела удары на подавление по иранскому прокси в провинции Дейр-Эр арабо-курдские силы выдвинулись к Хишаму, с целью перерезать ветвь поставок оружия и боевиков из Ирана, Русня из этого района уже бежала. Понятно, что при этом театре основные события будут разворачиваться вдоль Евфрата до границы с Ираком», – говорится в материале.

По неподтвержденным пока данным, в зоне ат-Танф, на границе с Иорданией, активизировалась еще одна проамериканская группа «Свободная сирийская армия». Она, как сообщается, начала увеличивать ареал контроля более 55-километровой зоны.

Южнее, в провинции Дараа, вооруженное сопротивление режиму начали местные жители. Они захватили несколько блокпостов и блокируют движение асадитов. И пусть, добавляет Urich, в этом районе сопротивление и не приобрело слишком массового характера, режиму Асада придется удерживать там немало сил, чтобы сохранить остатки контроля.

«Градус насилия в Дараа и соседней провинции Ас-Сувейда понемногу разгорается», – констатировал обозреватель.

По его мнению, на прочность режим Асада в разных районах Сирии, в том числе в центральных, будут проверять еще не раз. К примеру, 30 ноября в Дамаске слышали звуки стрельбы. Сообщалось о попытке переворота со стороны начальника управления всеобщей безопасности сирийского режима Хасама Лука.

«Однако эти данные не были подтверждены, поэтому, ссылаясь на последнее заявление брата Асада Махера, командира 4-й дивизии, участвовавшей во вчерашней стрельбе, причиной стрельбы была попытка спящей ячейки повстанцев провести диверсию в правительственном квартале сирийской столицы. Сообщения о перевороте, скорее всего, всего, относятся к фактам «френдли файер» между асадитами», – добавил Urich.

Ситуацию в Хама для повстанцев обозреватель оценивает как нестабильную. Им необходимо закрепить позиции в только что освобожденных районах. А для этого им придется сохранить хотя бы призрачный нейтралитет с курдским ополчением, которое пытается взять контроль после ухода асадитов.

«Вчерашний инцидент с убийством двух повстанцев, въехавших в курдский район Шейх Максуд в Алеппо, не привел к эскалации. Так же протурецкие силы «осторожно» действуют в районе Таль Рифаат лишь против сил Асада в районах совместного контроля с курдами. Операция протурецких сил больше похожа на действия по сдерживанию сил противника на позиции, чем на штурм. В то же время мобильные группы отрезают их пути отступления южнее и сообщали, что прямой путь из Алеппо и Ракку уже под контролем повстанцев. Однако ситуация нестабильна, потому что курды сами пытаются окружить окружающих», – отметил Urich.

Он акцентировал внимание на том, что прямых доказательств столкновения между повстанцами и курдскими силами пока нет. Так, 30 ноября повстанцы захватили под контроль над аэропортом Алеппо у курдов без боя, а курды беспрепятственно взяли под контроль христианские кварталы в Алеппо.

Тем временем, режим Башара Асада пытается найти поддержку на международной арене. Сам диктатор помчался в Москву, а 30 ноября российским транспортным самолетом вернулся в Дамаск, где 1 декабря у него запланирована встреча с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Из Сирии иранский дипломат поедет в Анкару «договариваться».

Между тем, Россия нарастила интенсивность ударов по населенным пунктам Сирии, которые были освобождены из-под контроля диктаторского режима. Зафиксировано, по меньшей мере, 18 ударов в районах городов Идлиб, Алеппо и Аль-Баб. Российские удары традиционно привели к значительным жертвам среди гражданского населения.

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