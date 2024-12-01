Bloomberg: Экономика России дошла до критической точки 1 1.12.2024, 13:48

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Силы продолжать войну падают.

В 2025 году возможности России продолжать войну существенно снизятся, экономист HSBC Мелис Метинер считает, что даже завершение войны не спасет экономику РФ от стагнации.

Согласно анализу Bloomberg, в 2025 году Россия столкнется с фундаментальными экономическими проблемами, которые лишат власти возможности сдерживать рост цен.

В результате экономика окажется перед выбором между поддержанием внутренней стабильности и продолжением финансирования войны в Украине.

Эксперты считают, что этот кризис играет на руку Украине, ослабляя экономическую мощь агрессора.

Глобальные проблемы экономики России В публикации Bloomberg Александр Исаков, экономист и бывший сотрудник Центробанка России, утверждает, что Москва исчерпала более половины ликвидных резервов Фонда национального благосостояния (ФНБ) на поддержание курса рубля.

За два года (с февраля 2022 по октябрь 2024 года) ликвидные резервы ФНБ сократились с $140 млрд до $55 млрд, а с учетом золота - до $31 млрд, что соответствует уровню 2008 года. Курс рубля продолжает падать: в ноябре он достиг рекордного минимума - 115 рублей за доллар.

Для борьбы с инфляцией Центробанк повысил ключевую ставку до 21%, что ударило по стоимости кредитов.

Такие меры, по мнению Исакова, не смогут остановить инфляцию, а ставки останутся двузначными на долгие годы.

Последствия для российской экономики

Снижение резервов и девальвация рубля вынудят Кремль пересмотреть экономическую политику.

Военная экономика

По мнению Исакова, Кремлю придется перенаправить ресурсы из несущностных секторов, таких как услуги и строительство, в военную промышленность.

Это приведет к усилению экономического давления на граждан и бизнес.

Стагнация роста

Bloomberg Economics прогнозирует, что рост ВВП России замедлится с 3,1% в 2024 году до 1% в 2025 году. Международный валютный фонд (МВФ) дает подобный прогноз - 1,3%. Основные причины - снижение потребления и инвестиций в частный сектор.

Экономист HSBC Мелис Метинер считает, что даже завершение войны не спасет российскую экономику от стагнации: негативные демографические тренды, слабая производительность и ограниченный доступ к финансированию будут тормозить восстановление.

Влияние на войну и выгоды для Украины

Экономический кризис в России ослабляет ее способность финансировать войну с Украиной. Исчерпание резервов делает Кремль более уязвимым к колебаниям цен на нефть, а внутренние экономические проблемы ограничивают поддержку среднего класса, который уже страдает от инфляции и роста цен на кредиты.

Украина, в свою очередь, получает дополнительное преимущество: экономическое ослабление агрессора позволяет усилить давление на фронте и привлечь больше международной поддержки.

В условиях, когда Россия будет вынуждена выбирать между «пушками и маслом», ее возможности продолжать войну существенно снизятся.

Прогнозы

2025 год станет для России годом потребительского сокращения и перераспределения ресурсов в пользу военных нужд.

Это лишь усилит разрыв между властью и обществом, ослабив позиции Москвы как внутри страны, так и на международной арене.

Для Украины этот сценарий открывает возможности ускорить свое движение к победе, одновременно ослабляя экономический и политический потенциал агрессора.

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