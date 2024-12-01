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Умишка — ноль

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  • Александр Невзоров
  • 1.12.2024, 15:16
  • 7,026
Умишка — ноль

Русским языком Путин владеет критически плохо.

Если в Путине что-то и поразительно, так только сочетание средненькости умишка и занимаемой должности.

Интеллекта - ноль. Знаний - ноль.

Общий уровень - директора овощебазы, нахватавшегося конспирологии из брошюр и телевизора.

Русским языком Путин владеет критически плохо.

Путин - не оратор. Без бумажки и телесуфлера он косноязычен и бессвязен. Словарный запас бедненький, а смысловые интонирования речи и модуляции вообще отсутствуют.

Более не менее ему даются лишь вызубренные и 400 раз повторенные фразеологизмы и привычные штампы.

Путин начисто лишен способности говорить по существу, но и «рака за камень» он заводить тоже не умеет.

Любой «внеплановый» вопрос вынуждается его барахтаться в трех бессмысленных словах и показывает элементарный батаризм пациента.

В анекдотической ситуации с «поражающими элементами орешника» даже русский язык позволяет ответить туманно и лживо, но красиво, наплетя про бризантность, детонацию, эксплозию и т.д.

Но Путин и тут плетет про «поражающие элементы поражающих элементов». И это система, а не разовый инцидент.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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