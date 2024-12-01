Умишка — ноль

Умишка — ноль8
- Александр Невзоров
- 1.12.2024, 15:16
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Русским языком Путин владеет критически плохо.
Если в Путине что-то и поразительно, так только сочетание средненькости умишка и занимаемой должности.
Интеллекта - ноль. Знаний - ноль.
Общий уровень - директора овощебазы, нахватавшегося конспирологии из брошюр и телевизора.
Русским языком Путин владеет критически плохо.
Путин - не оратор. Без бумажки и телесуфлера он косноязычен и бессвязен. Словарный запас бедненький, а смысловые интонирования речи и модуляции вообще отсутствуют.
Более не менее ему даются лишь вызубренные и 400 раз повторенные фразеологизмы и привычные штампы.
Путин начисто лишен способности говорить по существу, но и «рака за камень» он заводить тоже не умеет.
Любой «внеплановый» вопрос вынуждается его барахтаться в трех бессмысленных словах и показывает элементарный батаризм пациента.
В анекдотической ситуации с «поражающими элементами орешника» даже русский язык позволяет ответить туманно и лживо, но красиво, наплетя про бризантность, детонацию, эксплозию и т.д.
Но Путин и тут плетет про «поражающие элементы поражающих элементов». И это система, а не разовый инцидент.
Александр Невзоров, «Телеграм»