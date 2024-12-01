Умишка — ноль 8 Александр Невзоров

1.12.2024, 15:16

7,026

Русским языком Путин владеет критически плохо.

Если в Путине что-то и поразительно, так только сочетание средненькости умишка и занимаемой должности.

Интеллекта - ноль. Знаний - ноль.

Общий уровень - директора овощебазы, нахватавшегося конспирологии из брошюр и телевизора.

Русским языком Путин владеет критически плохо.

Путин - не оратор. Без бумажки и телесуфлера он косноязычен и бессвязен. Словарный запас бедненький, а смысловые интонирования речи и модуляции вообще отсутствуют.

Более не менее ему даются лишь вызубренные и 400 раз повторенные фразеологизмы и привычные штампы.

Путин начисто лишен способности говорить по существу, но и «рака за камень» он заводить тоже не умеет.

Любой «внеплановый» вопрос вынуждается его барахтаться в трех бессмысленных словах и показывает элементарный батаризм пациента.

В анекдотической ситуации с «поражающими элементами орешника» даже русский язык позволяет ответить туманно и лживо, но красиво, наплетя про бризантность, детонацию, эксплозию и т.д.

Но Путин и тут плетет про «поражающие элементы поражающих элементов». И это система, а не разовый инцидент.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com