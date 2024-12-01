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Грузинские СМИ сообщили об отставке пяти дипломатов страны

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  • 1.12.2024, 17:16
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Грузинские СМИ сообщили об отставке пяти дипломатов страны

В Тбилиси продолжаются акции протеста.

Грузинский телеканал «Формула» со ссылкой на свой источник в МИД страны сообщает, что заместитель министра иностранных дел Теймураз Джанджалия подал в отставку. 

Также ушел в отставку посол Грузии в США Давид Залкалиани. Телеканал Mtavari добавляет, что аналогичное решение приняла и посол Грузии в Литве Саломе Шапакидзе.

Как сообщает apsny.ge, посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили 29 декабря в X написал, что покидает свой пост. Тот же источник отмечает, что 30 ноября подал в отставку и посол Грузии в Нидерландах Давид Соломония, добавив, что до 150 сотрудников МИД Грузии подписали заявление против отказа от европейского курса. 

Вечером 30 ноября в Тбилиси прошел митинг, сопровождавшийся столкновениями с правоохранителями. 1 декабря участники митинга продолжают акцию на перекрытом проспекте Чавчавадзе столицы Грузии. 

Ситуация в Грузии ухудшилась после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны решили снять с повестки дня начало переговоров о членстве страны в Евросоюзе до 2028 года и отказались от получения грантов для правительства.

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