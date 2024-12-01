В российском Екатеринбурге горит завод, использующийся в военных целях 2 1.12.2024, 17:57

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На площади 400 квадратных метров уже обрушилась кровля.

В российском Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар на заводе «Полистирол-строй». Огонь охватил цех по производству полистирола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Как отмечает МЧС в Свердловской области, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. На месте инцидента работают 62 спасателя и 22 единицы техники. Заявляют также, что на площади 400 квадратных метров уже обрушилась кровля.

Цех по производству полистирола находится недалеко от аэропорта Кольцово. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Местным жителям рекомендовали не открывать окна, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло и выходить на улицу только в масках или респираторах. Российские МЧСники также заявили об одном пострадавшем.

В сети отмечают, что вспененный полиэтилен используется россиянами для укрытия тепловизоров. Другие изделия - в производстве составляющих дронов.

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