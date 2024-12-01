«Такого в здешних местах не было никогда»3
- 1.12.2024, 18:31
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Стали известны подробности нападения волка на сторожа фермы в Хойникском районе.
26 ноября среди ночи под Хойниками волк атаковал сторожа фермерского хозяйства. Сейчас появились подробности нападения опасного хищника на белоруса.
Михаил Тарасенко, сторож в местном хозяйстве, уже находясь в больнице, рассказал гостелеканалу, что перед нападением волка он вышел во двор на лай собак. На мужчину тут же набросился агрессивный хищник. Волк в длинном прыжке повалил сельчанина на землю и вцепился ему в ногу. Михаил схватил сжатую нижнюю челюсть волка, удерживал ее, а вторую руку засунул в пасть, говорит, тогда волк стал ослабевать. Потом мужчина стал бить волка по животу, так ему удалось вырваться из лап зверя, забежать в сторожку, и позвать на помощь.
— Волк обычно набрасывается на лицо, на шею, то есть может порвать жертву по полной. Повезло, что мужчина отбивался от него и хищника вовремя остановили, — рассказали в больнице.
Волк нападает на людей в крайнем случае — голода или болезни. В больнице по итогам исследования подтвердили, что напавший на сторожа волк был болен бешенством.
Местные жители отмечают, что убитый волк - матерый. На ферме стояли быки, и сельчане считают, что животное пришло из леса на их рев и запах. Сельские старожилы уверяют, что такого звериного кошмара в здешних местах не было никогда. Многие в этой деревне, вообще, не видели волков раньше, а потому сейчас обеспокоены тем, что привело хищника в эту местность.