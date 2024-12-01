Ученые обнаружили туннель, соединяющий пирамиды Гизы 4 1.12.2024, 21:56

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Им могли перевозить камни.

Ученые из Университета Северной Каролины обнаружили туннель, соединяющий пирамиды Гизы, и пришли к выводу, что египетские пирамиды были построены вдоль длинного участка Нила.

Как передает Jerusalem Post, исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment и на официальном сайте Университета Северной Каролины.

Команда ученых под руководством профессора наук о Земле и океане Эмана Гонейма, обнаружили туннель, соединяющий пирамиды Гизы. Он, вероятно, является древним рукавом Нила, известным как рукав Ахрамат (водный путь пирамид – араб.), который использовался при строительстве памятников.

«Многие из нас, кто интересуется Древним Египтом, знают, что египтяне, по-видимому, использовали водный путь для строительства своих огромных памятников, но никто не был уверен в расположении, форме, размере или близости этого большого водного пути к месту, где было построены пирамиды», - заявил Гонейм.

Проанализировав спутниковые снимки и отложения у полей пирамид, ученые установили, что в давние времена Нил имел гораздо больший поток, а его русло простиралось на километры до пустыни Сахара. Длина тоннеля Ахрамат составляла примерно 63 километра, а ширина – от 200 до 700 метров. Пирамиды, расположенные вблизи древнего города Мемфис, имели пути, ведущие к реке Ахрамат, что объясняет их концентрацию вдоль этой полосы пустыни вблизи столицы Египта.

Согласно исследованию, архитекторы воспользовались сезонами разлива Нила, когда его поток увеличивался, чтобы облегчить транспортировку материалов. Это позволяло строить гробницы фараонов вдали от сельскохозяйственных угодий у основного русла реки.

Согласно оценкам ученых, около 4200 лет назад русло Нила начало высыхать, воздействуя на население поблизости и снижая активность в его меньших рукавах.

«Это может быть одной из причин миграции ветви к востоку и ее дальнейшего заболачивания», - считают исследователи.

Самые известные и лучше сохранившиеся пирамиды находятся в Гизе, в нескольких километрах от Каира, который в то время был столицей Египетского царства. Пирамиды Гизы были построены более 4500 лет назад, в частности, между 2550 и 2490 годами до нашей эры, причем поля пирамид Гизы и Лишт строили в течение 1000 лет.

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