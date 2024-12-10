Арестован подозреваемый в убийстве главы страховой компании в Нью-Йорке 10.12.2024, 3:02

Мужчину задержали в McDonald’s по наводке одного из сотрудников.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве Брайана Томпсона — генерального директора UnitedHealthcare, одной из крупнейших страховых фирм в США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на комиссара полиции Нью-Йорка Джессику Тиш.

По ее словам, при 26-летнем мужчине нашли оружие, похожее на то, из которого был убит Томпсон.

Мужчину по имени Луиджи Манджоне задержали в ресторане McDonald’s в Алтуне, штат Пенсильвания, при себе у него был «пистолет-призрак», предположительно напечатанный на 3D-принтере, передает CNN со ссылкой на начальника детективов полиции Нью-Йорка Джозефа Кенни. Кроме того, по его словам, у задержанного был при себе многостраничный рукописный документ.

Полиция, изучив документ, не нашла в нем «каких-то конкретных угроз другим людям», сказал Кенни. Вместе с тем он отметил, что у подозреваемого, «похоже, есть некоторая неприязнь к корпоративной Америке». В то же время один из полицейских передал CNN следующие выдержки из документа, найденного при подозреваемом: «Эти паразиты сами напросились» и «Это необходимо было сделать».

О том, что в ресторан пришел похожий на разыскиваемого человек, полицию уведомил сотрудник McDonald’s, рассказал Кенни. Тиш, в свою очередь, сообщила, что подозреваемого задержали по обвинению в хранении огнестрельного оружия. Впоследствии его должны доставить в Нью-Йорк для предъявления там новых обвинений. Местные детективы уже выехали в Пенсильванию для допроса.

При задержании у подозреваемого обнаружили несколько поддельных удостоверений личности, паспорт США, огнестрельное оружие и глушитель, «соответствующие оружию, использованному при убийстве», отметила комиссар полиции. Одним из поддельных удостоверений, по версии ведомства, Манджоне также пользовался в Нью-Йорке.

Следствие полагает, что Манджоне действовал в одиночку. Кроме того, по предварительным данным, он не собирался бежать из страны, считают в полиции.

Задержанный ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он родился в штате Мэриленд и в последнее время проживал в Гонолулу (Гавайи), уточнил Кенни.

В 50-летнего Брайана Томпсона несколько раз выстрелили возле входа в отель New York Hilton Midtown, где проходила ежегодная конференция инвесторов компании в Нью-Йорке, утром 4 декабря. Кенни рассказывал, что стрелок прибыл на место преступления примерно за пять минут до того, как там появился Томпсон. Нападавший выстрелил ему в спину, после чего подошел ближе и продолжил стрелять. На месте нашли по меньшей мере три гильзы. После стрельбы злоумышленник скрылся с места преступления на велосипеде.

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