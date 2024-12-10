Американский коллекционер рассказал удивительную историю паспорта БНР 1 10.12.2024, 9:09

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Он помог еврейской женщине получить визу в Америку и, возможно, избежать ужасов Холокоста.

Видео с паспортом БНР и другими документами, связанными с эмиграцией в США, опубликовал инстаграм-аккаунт Vintage Passport Collector, заметила «Наша Нива».

Паспорт с номером 734/540 был выдан на имя некой Куины Либиной (Kuina Libin) 22 июня 1923 года сроком на один год. Документ был выдан ей для того, чтобы она могла выехать в Америку. Судя по имени, она была еврейкой.

В документе написано, что Либиной было 42 года (точная дата рождения не указана), она родилась в Харькове и постоянно проживала в Гданьске, который на тот момент был свободным городом. Но почему-то по государственной принадлежности ее приписывали к Беларуси. В графе службы, то есть профессии, указано «при муже».

Печати в паспорте свидетельствуют, что его выдала Чрезвычайная миссия БНР в Берлине. Подпись в документе принадлежит Андрею Боровскому, тогдашнему руководителю миссии. Фактически этот паспорт является примером того, как белорусская миссия зарабатывала деньги на свое существование, пользуясь своим неопределенным статусом и продавая всем желающим необходимые документы.

Наиболее плодотворным периодом деятельности миссии БНР в Берлине были 1919—1921 годы, когда после переговоров с представителями внешнеполитических и военных ведомств Германии белорусские представители добились разрешения выдавать гражданам Беларуси паспорта БНР. Владельцы такого паспорта могли без препятствий жить в Европе, получить визу на переезд в Америку или вернуться на родину.

Кроме скромных и нерегулярных поступлений денег от белорусского правительства из Ковно, миссия зарабатывала средства на существование за счет консульских услуг — за все время ее работы было выдано около 2 тысяч паспортов. После переезда Рады министров БНР в Прагу роль Берлина во внешнеполитической деятельности постепенно падает, а с 1 сентября 1922 года полностью прекращается финансирование миссии, представительство переходит на самообеспечение.

И хотя немцы очень благосклонно относились к белорусскому национальному движению и эмиграционному правительству, они, связанные в своих действиях Версальскими договорами, не имели возможности признать БНР. В 1922 году Германия подписала Рапалльский договор, установивший дипломатические отношения с РСФСР, который впоследствии был распространен на другие советские республики. Миссия БНР, последнее представительство непризнанных государств, которое осталось в Берлине, фактически находилась в полулегальном положении. Однако на то, что миссия БНР продолжает выдавать паспорта, пока продолжали смотреть сквозь пальцы.

В письме Министерства иностранных дел Германии от 28 августа 1923 года к Государственному комиссару Пруссии заявлялось:

«Господин А. Боровский как представитель БНР ни в коем случае не замалчивается Министерством иностранных дел. Оно рассматривает его и его людей, к сожалению, как представителей одной из групп иностранных политиков. БНР больше не существует. Так называемое Белорусское Народное Правительство, которое должно представлять эту республику, находится за пределами края …

в дальнейшем терпеть то, что Боровский продолжает выдавать паспорта по политическим мотивам, невозможно. Кроме того, это противоречит соглашению, которое Германия подписала 5 ноября 1922 года с Советской Социалистической Республикой Беларусь…»

Окончательно свою деятельность Дипломатическая миссия БНР в Германии остановила в октябре 1925 года после Второй Всебелорусской конференции в Берлине, на которой под влиянием положительных событий в БССР и пропаганды советского строя было принято решение о ликвидации правительства БНР и признании Минска «единственным центром национально-государственного возрождения Беларуси».

Выданный миссией БНР в Берлине паспорт помог Куине Либиной получить американскую визу. Об этом свидетельствует анкета, заполненная 9 октября 1923 года в консульстве США в Гданьске, которая также была опубликована коллекционером старых паспортов. В ней записано, что Либина собиралась переехать к своей кузине в Питсбург, штат Пенсильвания. Уже на следующий день виза была подписана.

Воспользовалась ли Либина визой, чтобы добраться до Америки, неизвестно — такое имя не удалось найти в базах данных. Но можно надеяться, что паспорт, выданный миссией БНР в Берлине, помог ей избежать на склоне лет ужасов уничтожения нацистами еврейского населения в Европе.

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