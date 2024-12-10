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Асаду могут выдать российский паспорт

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  • 10.12.2024, 9:59
  • 2,928
Асаду могут выдать российский паспорт

C такими инициативами выступают в Госдуме РФ.

Беглому диктатору Сирии Башару Асаду, получившему убежище в России, нужно дать российское гражданство, заявил первый заместитель председателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев.

«Россия по‑человечески относится ко всем своим союзникам, пусть и поверженным, и это, кстати, кардинальное отличие от США, которые бывших друзей очень быстро отправляют в утиль. Поэтому если уж Янукович сумел получить российское гражданство, то почему бы его не дать и Асаду, который при всем сейчас негативном отношении к нему все‑таки достаточно много сделал для России», — цитирует Журавлева издание «Абзац».

По данным Financial Times, родственники и близкие Асада в 2019 году приобрели не менее 19 апартаментов в «Москва-Сити» общей стоимостью $40 млн. Брат бывшего главы государства Хафиз Махлуф является владельцем 13 апартаментов, жена двоюродного брата Асада Рами Махлуфа имеет в собственности две квартиры.

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