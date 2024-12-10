В Польше предлагают облегчить молодым белорусам возможности для обучения в стране 10.12.2024, 10:57

Действие белорусского школьного аттестата могут признать бессрочным.

Правительство Польши рассматривает изменения в правилах, которые упростят обучение для белорусов, в том числе пострадавших от репрессий, и поляков из Беларуси, сообщает Белорусская служба Польского радио.

Абитуриенты сталкиваются с проблемой срока действия школьного аттестата, который сейчас составляет два года.

Когда срок действия аттестата истекает, молодые люди должны возвращаться в Беларусь для его продления, что для многих белорусов небезопасно. Чтобы решить эту проблему, в Польше предложили признать действие белорусского школьного аттестата бессрочным.

Идея была озвучена на конференции в Белостоке. В эту инициативу вмешался вице-спикер Сената Мацей Живна в согласовании с Министерством науки и высшего образования, добавляет Белорусская служба Польского радио.

— Нам очень важно, чтобы поляки из Беларуси, а также представители оппозиции и дети представителей оппозиции могли учиться в Польше. До сих пор мы имеем заблокированную ситуацию, когда человек не предоставил этот документ, он не может начать обучение в Польше, — сообщил Мацей Живна.

Заместитель министра науки и высшего образования Польши Анджей Шептицкий добавил, что в прошлом году в Польше обучались около 12 тысяч белорусских граждан. Это вторая по численности группа иностранных студентов после украинцев.

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