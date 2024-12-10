CNN: Падение Асада серьезно ударило по России 10.12.2024, 12:38

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Путин не станет важным игроком на Ближнем Востоке.

Для Кремля бегство свергнутого диктатора Сирии Башара Асада в Москву после молниеносного краха его режима — это не только потеря государства-клиента.

Об этом в своем материале пишет старший редактор CNN Натан Ходж, подчеркивая, что падение династии Асадов стало серьезным ударом по амбициям Путина стать важным игроком на Ближнем Востоке. Также события в Сирии «поднимают вопрос относительно уязвимости режима Путина», пишет CNN.

Ходж также указывает на исторические параллели — Асад присоединился к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, который также бежал в Россию, а сирийцы бродят по дворцу Башара в Дамаске, как когда-то украинцы по резиденции в Межигорье.

«Бегство Асада из Сирии стало для украинцев не просто моментом, чтобы насладиться символической неудачей Путина», — пишет Ходж.

Режим Башара Асада рухнул в тот момент, когда президент Украины Владимир Зеленский находился в Париже, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом.

Существуют опасения, что новая администрация США может прекратить поддержку Киева, однако крах режима Асада может потенциально ослабить позиции Путина в переговорах о прекращении войны в Украине, отмечает автор статьи. Особенно, если угрозы российского лидера в последние недели ядерной эскалации будут восприняты как пустые.

Также крах режима Асада является вполне реальной военной потерей для Путина, так как в Сирии Москва держала военно-морскую базу, а также использовала свою авиабазу Хмеймим.

Однако, подчеркивает Натан Ходж, возможно, еще рано списывать Путина со счетов как конкурента-переговорщика и потенциального противника, несмотря на отстранение Асада.

По мнению некоторых политологов, поражение Башара Асада может ужесточить позицию Путина на переговорах по Украине, так как это война в некой степени стоила ему Сирии.

Он может выдвинуть дополнительные условия, его нежелание идти на компромисс усилится.

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