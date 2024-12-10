ВМС Израиля атаковали сирийский флот 10.12.2024, 12:59

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Уничтожено много кораблей.

ВМС Израиля провели крупную стратегическую операцию против сирийского флота с целью предотвратить попадание оружия и техники в руки враждебных элементов. Об этом 10 декабря сообщают «Детали» со ссылкой на «Кан хадашот».

В ходе атаки, которая была осуществлена с использованием ракетных кораблей ВМФ, множество судов было уничтожено в районе города Айн эль-Бейда и в порту Латакия. На атакованных судах находились десятки ракет класса «корабль-корабль».

За последние два дня израильские ВВС нанесли удары по сирийской авиации и уничтожили истребители МиГ-29, самолеты Су и вертолеты на базах по всей Сирии.

Наряду с уничтожением передовых средств вооружения, кораблей и самолетов Израиль также уничтожил ракеты «земля-воздух», «воздух-воздух», зенитные системы и стратегические вооружения.

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