ВМС Израиля атаковали сирийский флот
- 10.12.2024, 12:59
- 1,064
Уничтожено много кораблей.
ВМС Израиля провели крупную стратегическую операцию против сирийского флота с целью предотвратить попадание оружия и техники в руки враждебных элементов. Об этом 10 декабря сообщают «Детали» со ссылкой на «Кан хадашот».
В ходе атаки, которая была осуществлена с использованием ракетных кораблей ВМФ, множество судов было уничтожено в районе города Айн эль-Бейда и в порту Латакия. На атакованных судах находились десятки ракет класса «корабль-корабль».
За последние два дня израильские ВВС нанесли удары по сирийской авиации и уничтожили истребители МиГ-29, самолеты Су и вертолеты на базах по всей Сирии.
Наряду с уничтожением передовых средств вооружения, кораблей и самолетов Израиль также уничтожил ракеты «земля-воздух», «воздух-воздух», зенитные системы и стратегические вооружения.