Сегодня – День защиты прав человека 4 10.12.2024, 18:34

76 лет назад на Генеральной Ассамблее ООН приняли Всеобщую Декларацию прав человека.

10 декабря международная общественность отмечает годовщину принятия Всеобщей декларации прав человека.

Этот документ был принят Генеральной ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, а официально Международный день прав человека отмечается с 1950 года. Всеобщая декларация прав человека стала общей нормой, к достижению которой должны стремиться народы всех стран, принимая во внимание, что документ этот по сути своей является крупным шагом вперед на пути человеческого прогресса.

Декларация провозглашает права личности, гражданские и политические права и свободы: равенство всех перед законом, право каждого на свободу и личную неприкосновенность, свободу совести и другие. В документе, в частности, заявлено, что все люди имеют равные права, вне зависимости от их личностных отличий и разницы в политических системах их стран.

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