РФ ударила по частной клинике в Запорожье 10.12.2024, 19:50

Трое погибших.

Россия запустила ракеты по центру Запорожья. Одна из них попала в частную клинику. В результате погибли три человека, еще 16 получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Среди пострадавших — двое врачей.

По его словам, клиника полностью разрушена, также повреждены здания рядом с ней. Спасатели продолжают разбор завалов, под которыми остаются по меньшей мере восемь человек. На месте работают медики, сотрудники полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Офис генерального прокурора сообщил, что Россия ударила по центру Запорожья ракетами около 15:00. Помимо частной клиники, было уничтожено расположенное рядом кафе, обломки и взрывная волна повредили многоэтажные дома и машины. Начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Атаку на Запорожье прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, принеся соболезнования родственникам и близким погибших. «Каждый такой удар доказывает, что необходимо увеличивать возможности нашей ПВО. Мир имеет достаточно систем, чтобы сделать это. Мы передали все запросы по ПВО партнерам: и по „патриотам“ (американские ЗРК Patriot. — Прим.), и по другим системам, которые могут быть эффективными для защиты. Вопрос только в политических решениях, <…> которые могут спасти тысячи жизней и лишить смысла российский террор», — отметил Зеленский.

Это уже вторая смертельная атака на Запорожье за неделю. В пятницу, 6 декабря, российские войска сбросили на город управляемые авиабомбы ФАБ-250, одна из которых упала на жилой район. Тогда погибли 10 человек, в том числе две девочки-подростка, еще 26 получили ранения. В числе пострадавших оказались трое детей, включая четырехмесячного младенца. 7 декабря в Запорожской области был объявлен днем траура.

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