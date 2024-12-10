Судьба российских военных баз в Сирии уже не в руках Путина 6 Константин Эггерт

10.12.2024, 20:46

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Падение режима в Дамаске стало для режима в Москве полным сюрпризом.

Что бы ни случилось в Сирии дальше, эпоха правления клана Асада завершена. Он был союзником Москвы более 50 лет, со времен Брежнева, а его режим рухнул всего за несколько дней.

Сюрприз для Путина

Пока что все выглядит так, как будто падение режима в Дамаске стало для режима в Москве полным сюрпризом. На Ближнем Востоке уважают силу и презирают слабость. Так что по авторитету Путина в регионе нанесен мощный удар. Что будет дальше с российскими военными базами в Сирии неизвестно. Между тем и база ВМФ в городе Тартус, и база ВВС Хмеймим не только использовались для поддержки Россией Башара Асада. Они были и остаются важнейшим элементом снабжения главного союзника Кремля в Ливии — Халифы Хафтара и российских наемников в Судане. Без сирийских баз обе операции становятся крайне сложными, а то и вовсе невозможными. Не исключено, что России придется базы эвакуировать.

Но если даже они останутся, то их работа будет всецело зависеть от благосклонности главного победителя последних дней — Турции — и (по крайней мере, пока) зависимых от нее новых властей Сирии.

Пока что повстанцы-исламисты, ставшие властью, базы не трогают. Это вполне прагматичное решение. Бои за Хмеймим или Тартус могли закончиться неудачей и испортить триумф последних дней. Вдобавок, Анкара едва ли санкционировала бы такое нападение.

Российское государственное агентство РИА «Новости» приводит высказывание одного из представителей теперь уже бывших повстанцев о том, что отношения с Россией для них «очень важны». Однако это просто мнение одного из нескольких человек, якобы говорящих от имени новой власти.

Без Эрдогана никуда

Москва всячески демонстрирует, что готова вести с этой властью переговоры. Косвенно об этом свидетельствует быстрое изменение тона государственных СМИ России. Вчерашние «террористы» превратились у них в «вооруженную оппозицию» и «участников конфликта». Переход сирийских дипломатов на сторону новых правителей Сирии должен вселить в Путина некоторую надежду. Если на месте останется старый аппарат, то в потенциальных переговорах будут задействованы знакомые лица. В то же время для празднующих сегодня победу сирийских суннитов российские военные — исчадия ада, люди, уничтожившие Алеппо, помогавшие Асаду в уничтожении собственного народа. Это потенциально осложняет диалог. Вдобавок, гарантировать, что вчерашним противникам Асада удастся сохранить единство и общий взгляд на будущее страны, сегодня тоже никто не сможет. Новый раунд межобщинного противостояния в Сирии полностью исключить нельзя.

Впрочем, для Кремля ключевой фигурой на Ближнем Востоке на обозримую перспективу останется Эрдоган. Он главный покровитель суннитской исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляющей повстанцев, свергнувших Асада. Без участия президента Турции диалог о базах невозможен. В последнее время Турция начала сближение с Халифой Хафтаром, так что цели Москвы и Анкары в Ливии, похоже, сегодня совпадают. Предположу, что в этих условиях турецкий президент будет согласен на сохранение баз при определенных условиях, которые предстоит оговорить.

Зеленский в выигрыше, Тегеран в проигрыше

События в Сирии заметят в Киеве и Вашингтоне. «Путин слаб и с ним можно и нужно разговаривать с позиции силы» — эту мысль Владимир Зеленский будет стараться донести до собеседников в новой американской администрации. В ней будут люди, которые с этим мнением заранее согласны — например, специальный представитель по Украине Кит Келлог. Россия продолжит агрессию против Украины, но в случае, если Путин все-таки согласится на предлагаемые Трампом переговоры с Зеленским, он придет на них как политик, потерпевший существенное поражение.

Константин Эггерт, DW

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