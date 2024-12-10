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Зеленский заявил об испытаниях новой ракеты «Рута»

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  • 10.12.2024, 21:01
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Зеленский заявил об испытаниях новой ракеты «Рута»

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Украина провела успешные испытания новой ракеты собственного производства «Рута». Также продолжается производство и других ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на вручении Национальной премии Украины имени Бориса Патона.

Глава государства подчеркнул, что украинские ракеты и дроны еще до недавнего времени «были из фантастики», но сегодня это уже реальность.

«Ракета «Паляниця» вышла в серийное производство. Первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон «Пекло». На днях мы передали нашим Силам обороны первую партию. Идут успешные испытания новой ракеты «Рута». Дальнобойный «Нептун» вскоре станет ужасающей реальностью для оккупантов», - рассказал Зеленский.

Он обратил внимание, что похожая ситуация и с дронами. В Украине производят разведывательные беспилотники «Гор», ночные бомберы «Вампір» и Heavy Shot, FPV-дроны «Колібрі» и «Камік», FPV-самолеты Darts, а также дальнобойные «Лютий» и Fire Point-1.

«Все это — украинское производство. Все это уже активно используется. И на фронте, и во вражеском тылу тоже. То, что дает Украине силу. То, что дает нам, украинцам защиту. То, что принесет нам, я уверен, справедливый мир», - подчеркнул президент.

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