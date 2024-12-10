Лукашенко боится повторить судьбу Асада 4 10.12.2024, 21:07

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Диктатор назвал события в Сирии уроком для Беларуси.

Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Борисов прокомментировал события в Сирии, где к власти пришли повстанцы, а диктатор Башар Асад оставил пост и улетел в Москву.

Лукашенко заявил, что конфликт в Сирии — урок для Беларуси.

«Там такой замес, что это только начало, мне кажется, а сейчас начнется борьба за власть. В Сирии идет борьба основных игроков мировых», — сказал диктатор.

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