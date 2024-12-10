закрыть
10 декабря 2024, вторник, 21:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко боится повторить судьбу Асада

4
  • 10.12.2024, 21:07
  • 3,368
Лукашенко боится повторить судьбу Асада

Диктатор назвал события в Сирии уроком для Беларуси.

Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Борисов прокомментировал события в Сирии, где к власти пришли повстанцы, а диктатор Башар Асад оставил пост и улетел в Москву.

Лукашенко заявил, что конфликт в Сирии — урок для Беларуси.

«Там такой замес, что это только начало, мне кажется, а сейчас начнется борьба за власть. В Сирии идет борьба основных игроков мировых», — сказал диктатор.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников