Лукашенко боится повторить судьбу Асада

Лукашенко боится повторить судьбу Асада4
- 10.12.2024, 21:07
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Диктатор назвал события в Сирии уроком для Беларуси.
Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Борисов прокомментировал события в Сирии, где к власти пришли повстанцы, а диктатор Башар Асад оставил пост и улетел в Москву.
Лукашенко заявил, что конфликт в Сирии — урок для Беларуси.
«Там такой замес, что это только начало, мне кажется, а сейчас начнется борьба за власть. В Сирии идет борьба основных игроков мировых», — сказал диктатор.